الأول من أغسطس موعد نهائي لاستلام مشاركات «تحدي دبي للتنقل ذاتي القيادة»

المصدر: ■ دبي - البيان

حَدّدت هيئة الطرق والمواصلات الأول من أغسطس المقبل موعداً نهائياً لاستلام طلبات المشاركة من الشركات والمؤسسات والجامعات والكليات المحلية والعالمية في مسابقة تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع جامعة خليفة ومنظمة نيو سيتيز العالمية، ويتجاوز مجموع جوائز المسابقة 5 ملايين دولار. وقد بدأ التسجيل فيها أخيراً عبر الموقع www.sdchallenge.com.

جوائز

وقال عادل شاكري، مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة ورئيس لجنة تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة: «يتجاوز مجموع جوائز المسابقة 5 ملايين دولار وسيتم الإعلان عن المرشحين النهائيين في أكتوبر المقبل، في حين سيتم الإعلان عن الفائزين في أكتوبر من العام 2019».

وأوضح أن اللجنة المنظمة عقدت عددا من الورش واللقاءات داخل الدولة مع طلبة الجامعات والشركات والمؤسسات، التي قدّمت طلباتها للمشاركة في التحدي بالإضافة إلى عقد العديد من الورش الإلكترونية عن بعد مع الجهات خارج الدولة، التي قدّمت هي الأخرى طلباتها للمشاركة في هذا التحدي.

وقد تنوّعت مواضيع هذه الورش بين التعريف بالجائزة وأهميتها للحلول المقدّمة لقطاع النقل والمواصلات، والجوائز القيّمة، التي سَتُمنَحُ للفائزين بفئات الجائزة.

أهداف

وأضاف، إن مسابقة «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة» تستهدف الشركات الكبيرة والناشئة، والجامعات المحلية والعالمية، حيث تم تخصيص ثلاثة ملايين دولار للشركات الكبيرة، ومليون ونصف المليون دولار للناشئة.

فيما تم رصد 600 ألف دولار لفئة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، منها 300 ألف دولار للجامعات المحلية وأخرى للجامعات العالمية، موضحا أن التنقل ذاتي القيادة أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة، وأنه في سبيل ذلك نعمل على إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة ليكون التنقل ذاتي القيادة واقعاً وحقيقة ملموسة على أرض دبي.