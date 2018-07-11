541 ألف مشاهدة لفيديو حادث مروري نشرته شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نشرت إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي فيديو لحادث مروري مروع تسبب في خسائر بالغة بعدد من المركبات، ضمن مبادرة «لكم التعليق».

وأبدى جمهور المتابعين عبر منصات شرطة أبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع مشاهد الفيديو بالعديد من التعليقات والمقترحات وبلغ عدد المشاهدات 540.821 مشاهدة حتى أول من أمس.

ووجّه معظم المشاهدين للفيديو اللوم على طريقة قيادة المركبة بصورة طائشة ومتهورة كما انتقدوا ظاهرة إصرار البعض على السير ببطء في المسار الأيسر من الطريق والمخصص للمركبات المسرعة وعدم إفساح الطريق للقادمين من خلفه وأوعز البعض الآخر سبب الحادث إلى القيادة بطريقة عدوانية واستعلائية وخصوصاً من أصحاب السيارات الفارهة حسب بعض المعلقين.

وأكد العميد خليفة الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، حرص المديرية على توفير السلامة المرورية والاستفادة من مقترحات وآراء الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي في التحسين المستمر لمنظومة السلامة على الطرق التي تأتي ضمن أبرز الأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي.

وأوضح العقيد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني أن مبادرة «لكم التعليق» دشنت مرحلة جديدة وواعدة في مجال التوعية التي تعتمد على الحوار المجتمعي وإشراك الجمهور في مناقشة الأسباب والسلوكيات المؤدية للحوادث والمخالفات المرورية باعتبار السائقين الطرف الأهم في منظومة السلامة في ظل متغيرات التواصل الاجتماعي التي أتاحت للجميع المشاركة الإيجابية في تنمية الوعي المجتمعي.