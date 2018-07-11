«زايد للأعمال الخيرية» تطلع على مشاريعها المنجزة في كينيا

المصدر: نيروبي - وام

تفقد وفد من مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، برئاسة حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة مشاريع المؤسسة الخيرية التي تم إنجازها في جمهورية كينيا التي تبلغ قيمتها نحو 92 مليون درهم.

وتأتي الزيارة في إطار الإشراف المباشر والاطلاع عن كثب على سير مشروعات المؤسسة في كينيا وبحث توسعتها وضمن مبادرات المؤسسة الخاصة بعام زايد.

وبحث وفد المؤسسة مع عبدالباري حميد أمين عام مركز مسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في العاصمة نيروبي الاحتياجات التوسعية المستقبلية بعد الدراسة الميدانية التي أجرتها المؤسسة خلال فبراير الماضي للمركز الذي أنشأته المؤسسة عام 1999 بطاقة استيعابية تصل إلى 8000 مصل ويعد أحد أكبر مساجد كينيا وملحق به مكتبة علمية تضم 12 ألف كتاب في الشريعة الإسلامية.

إضافة إلى معهد تدريب للغة العربية والثقافة الإسلامية والحاسب الآلي يستفيد منه نحو 2000 دارس سنوياً وقناة تلفزيونية تبث يومياً برامجها الإسلامية للتعريف بالإسلام كدين للتسامح والاعتدال وترسيخ الوسطية والتعددية باللغة السواحيلية والعربية والإنجليزية.