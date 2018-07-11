السرعة الزائدة تتصدّر المخالفات المرورية في دبي

المصدر: دبي - البيان

قال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن مخالفات السرعة الزائدة تصدرت مجموع المخالفات المحررة في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بـ 260 ألفاً و169 مخالفة.

مشدداً على أن السرعة الزائدة تعد سبباً رئيساً لوقوع الحوادث المرورية المميتة، منوهاً باستمرارية ارتكاب البعض لمخالفات السرعة الزائدة على الرغم من التنبيه من مخاطر السرعة عبر مختلف وسائل الإعلام وإطلاق العديد من الحملات التوعوية.

وأوضح أن شرطة دبي أطلقت في السنوات القليلة الماضية حملات مرورية متعددة تحذر فيها أفراد الجمهور من مخاطر السرعة الزائدة، منوهاً بحملة (السرعة قاتلة) التي تكشف مباشرة للسائقين نماذج من الويلات التي تترتب على القيادة برعونة وتهور وسرعة زائدة، ومحذراً مستخدمي الطريق من مغبة السرعة التي تتسبب في الوفاة.

وأشار العميد المزروعي إلى أن الحملات التي تنظمها شرطة دبي في هذا الصدد لا تنحصر فقط على الجانب التوعوي للسائقين بل تشمل كذلك تسيير دوريات مخصصة لمراقبة سرعات المركبات ومخالفة تلك التي تنتهك قوانين السلامة العامة.

مخالفات

ولفت مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن مخالفة عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي حلت في المرتبة الثانية، حيث سجلت (189) ألفاً و(922) مخالفة، وجاءت في المرتبة الثالثة مخالفة الوقوف بشكل خاطئ بمعدل (79) ألفاً و(752) مخالفة، واحتلت مخالفة عرقلة حركة السير المرتبة الرابعة بمعدل (64) ألفاً و(487) مخالفة، وفي المرتبة الخامسة جاءت مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف بمعدل (21) ألفاً و(362) مخالفة كما تم تسجيل (19) ألفاً و(849) مخالفة إيقاف المركبات على الأرصفة.