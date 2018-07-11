«كهرباء دبي» تستقبل المبتكرين أديب ودانة البلوشي

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مكتبه في المقر الرئيس للهيئة، الشقيقين أديب ودانة البلوشي، حيث يعد أديب أول طفل إماراتي وعربي منتسب في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس، بعد خضوعه لبرنامج مخصص للأطفال النوابغ للالتحاق المبكر بالجامعة.

ورحب سعيد محمد الطاير بالشقيقين، اللذين قدما برفقة ذويهما، معرباً عن فخره واعتزازه بما حققاه ومساهمتهما في تعزيز مكانة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وبما توليه القيادة الرشيدة من جهود لترسيخ دعائم النهضة العلمية والحضارية وتشجيع الأجيال القادمة على الإبداع والتفوق والابتكار في المجالات كافة.

مؤكداً تضافر الجهود لتحقيق الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأهداف خطة دبي 2021 بأن تكون دبي موطناً لأفراد مبدعين وممكّنين ملؤهم الفخر والسعادة، ومبادرة «دبي 10X» التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل.

ويخضع برنامج النوابغ من الأطفال لإشراف علمي ونفسي وأكاديمي مميز، حيث يجري قبولهم بدءاً من عمر 11 عاماً، ليتخرجوا في سن 17 وهم يحملون شهاداتهم الجامعية الأولى التي تؤهلهم لاستكمال دراستهم العليا، وبحوثهم واختراعاتهم.

ويتطلع كل من أديب ودانة إلى التخصص في علوم الفضاء، ويخططان للعمل على تطوير مشروع «شعاع زايد»، بالتعاون مع مركز أبحاث رائد الفضاء السابق الدكتور فرانكلين دياز، وهو أحد اثنين فقط في تاريخ وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) قام بسبع رحلات للفضاء.