انطلاق «صيفنا ممتع ومفيد» في مراكز الأميرة هيا الثقافية الإسلامية

المصدر: ■ دبي- البيان

تنظّم إدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بفرعيها في المزهر وأم الشيف المخيّم الصيفي «صيفنا ممتع ومفيد»بالتعاون مع المركز الإماراتي المتخصص«موهبة للتدريب والتحفيز الإيجابي»، و متحف ساروق الحدي، في الفترة من الثامن من شهر يوليو الجاري إلى الثاني من أغسطس المقبل.

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وافتتح المخيم الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، متفقداً صفوف المشتركين، يرافقه الدكتور عمر الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية في الدائرة والكادر الإداري لفرعي المراكز.

وقالت حمدة المهيري مديرة إدارة المراكز:«حرصنا على إفادة أبنائنا وبناتنا في فترة إجازة الصيف، لثلاثة أيام من كل أسبوع طيلة فترة المخيم الممتدة إلى أوائل أغسطس، وهي الأحد والثلاثاء والخميس، وتبدأ نشاطات المخيم من الساعة 9 صباحاً إلى 12 ظهراً، وتشمل طالبات الصف الأول إلى الثاني عشر، أما الطلاب فمن الصف الأول إلى الرابع».

وأشارت إلى تنوّع الورش التي يقدّمها مركز موهبة المشتركات في المخيم، كالخياطة الكورشيه، والطبخ، ومدرسة الشكولاتة، والمصمم بألعاب الليغو، كما خصصت للمشتركين في المخيم من الذكور بعض الورش والألعاب والحرف التي تتناسب وأعمارهم، كالمسلم الصغير، وتحديات ومسابقات، والرسم والفنون، والأشغال اليدوية، ورياضة وتايكواندو، وما يتعلق بتطوير الشخصية ومواهبها.

وجاءت حصيلة الملتحقين بالمخيم 402 من الذكور والإناث، بواقع 214 في فرع المزهر، و188 في فرع أم الشيف.