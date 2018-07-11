وزير العدل البحريني يستقبل سفير الدولة

المصدر: ■ المنامة - وام

استقبل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، بمكتبه أمس في الديوان العام للوزارة، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين.

حضر اللقاء علي يوسف النعيمي، الوزير المفوّض بسفارة الدولة لدى المملكة، ودانة الزياني، وكيل الوزارة البحرينية المساعد للإحصاء والتخطيط والاتصال.

ورحّب وزير العدل بسفير الدولة، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين قيادةً وشعباً، وما يشهده التعاون المشترك من تطور ونماء مستمر في شتى المجالات، بما في ذلك المجال العدلي، متمنياً للسفير كل التوفيق في مهام عمله، ولدولة الإمارات العربية المتحدة دوام التقدم والازدهار.

وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات في المجال العدلي والقانوني.