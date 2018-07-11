ضاحي خلفان يتفقد مركز خلفان لتحفيظ القرآن الكريم

المصدر: دبي - البيان

تفقد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، صباح أمس مركز خلفان لتحفيظ القرآن الكريم، في البرشاء.

واطلع على الدورة الصيفية المكثفة لتحفيظ القرآن للطلبة، والأنشطة المصاحبة لها. وتجول معاليه في عدد من الصفوف واستمع إلى عدد من الطلبة المنتسبين للدورة حول قراءات مختلفة للقرآن الكريم، مشيدا بالإعداد الجيد للدورة ومستعرضا مع الأساتذة القائمين عليها أهم الخطط التي اشتملت عليها هذه الدورة.

يُذكر أن الدورة الصيفية المكثفة لتحفيظ القرآن للطلبة في مركز خلفان لتحفيظ القرآن الكريم تضم مئة وخمسة طلاب من مختلف المراحل الدراسية، وتتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 15 سنة.

وتشتمل الدورة التي يشرف عليها الدكتور محمد شقرون، مدير مركز خلفان لتحفيظ القرآن الكريم، على برامج مكثفة لحفظ وتجويد القرآن الكريم، ويتم تحفيظ الطلبة نظم تحفة الأطفال في تجويد القرآن، وتدريسهم القاعدة النورانية لتعليم الحروف.