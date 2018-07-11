تفاهم بين مركز دبي للإحصاء ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية

المصدر: دبي - البيان

وقع مركز دبي للإحصاء ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية مذكرة تفاهم لتحقيق التكامل وإرساء دعائم التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية.

وقع المذكرة عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء وخليفة السليس المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية خلال زيارة فريق من المؤسسة لمقر المركز.

وحضر التوقيع المهندس عارف الجناحي مدير إدارة العمليات والخدمات الأمنية في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية والمهندس أحمد الزود مدير إدارة الاتصال المؤسسي وطارق الجناحي نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء وأحمد الدشتي مدير إدارة تقنية المعلومات والنظم الإحصائية المركزية وعدد من المسؤولين والمختصين لدى الجهتين.

وبموجب المذكرة المبرمة سيقوم مركز دبي للإحصاء بتقديم الدعم الإحصائي من تقارير ومؤشرات إحصائية للطرف الثاني لدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار لديه، وتقديم الاستشارات والتقنيات الإحصائية إضافة إلى البرامج التدريبية الإحصائية، كما سيقوم المركز بتنفيذ الدراسات الاستطلاعية وقياس الظواهر المرتبطة باختصاصات المؤسسة.

وستقوم مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بتقديم المدخلات والبيانات الإحصائية المؤسسية والخاصة بمجال الصناعة الأمنية لمركز دبي للإحصاء، وتقديم الاستشارات للأنظمة الأمنية وأنظمة الحماية الإدارية التي تخدم حماية الأرواح والممتلكات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في ذلك المجال، وستقوم بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع الحس الأمني لدى موظفي المركز.