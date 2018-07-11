الرئيس اللبناني يلتقي سفير الدولة في بيروت

المصدر: بيروت - وام

استقبل العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة في بيروت. وتم خلال اللقاء استعرض التطورات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية - الإماراتية وسبل تطويرها وتفعيلها في المجالات كافة.

وأكد السفير الشامسي بعد اللقاء أن دولة الإمارات وقفت دائماً إلى جانب لبنان قيادة وشعبا، وهي لا تزال تدعم استقراره وسيادته ومسيرة النهوض فيه وتتطلع إلى مزيد من التعاون في كل الميادين.

وقال إن لبنان حقق إنجازات كثيرة خلال الأشهر الماضية عززت أمنه وسلامة أبنائه الذين نتمنى لهم كل الخير والسعادة ونحن نتطلع دائما إلى رؤية لبنان الشقيق سيداً حراً مستقلاً.