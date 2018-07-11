سفير الدولة يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال

المصدر: مقديشو- وام

التقى محمد أحمد العثمان، سفير الدولة لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، في مقر سفارة الدولة في مقديشو، مايكل كيتينغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة في الصومال، إضافة إلى آلية العمل سوياً لدعم الأمن والاستقرار والتنمية في الصومال.

وناقش الجانبان الوضع في الصومال والجهود التي تبذلها دولة الإمارات والأمم المتحدة لدعم الصومال.

وأشاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بجهود دولة الإمارات المستمرة في دعم الصومال في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية.

وقدم السفير شكره وتقديره إلى المبعوث للأمم المتحدة على زيارته مقر سفارة الدولة.