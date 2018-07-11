«الهلال» يقدم أجهزة طبية لمستشفيات مصرية

المصدر: القاهرة - وام

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أجهزة ومعدات طبية لغسيل الكلى لعدد من المستشفيات المصرية ضمن مبادرة «عطايا» لدعم مرضى الفشل الكلوي، برعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس الهيئة، الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية رئيس اللجنة العليا لمبادرة عطايا.

وقد وقعت الهيئة اتفاقاً في القاهرة مع المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير لتوريد وتركيب وتشغيل 18 ماكينة لغسيل الكلى، إضافة إلى أجهزة ومعدات أخرى لصالح مستشفى التأمين بمحافظة أسوان، ومركز غسيل الكلى للأطفال بمستشفى الزهراء الجامعي بمحافظة القاهرة، ومركز غسيل الكلى للأطفال بمستشفى أجا بمحافظة الدقهلية.

وبمتابعة من جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وقع الاتفاق نيابة عن الهلال الأحمر الإماراتي علي الشحي، المحلق الثقافي بسفارة الدولة بالقاهرة، فيما وقعه من جانب الشركة الموردة للأجهزة الدكتور هشام رشاد، مدير وحدة الكلى بالشركة، بحضور بطي خليفة الشامسي، مدير مكتب الهلال الأحمر الإماراتي بمصر.

وأكدت الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان في هذا الشأن أن مبادرة دعم المستشفيات المصرية تجسد اهتمام الإمارات قيادة وشعباً بالأوضاع الإنسانية للأشقاء في مصر، وتأتي ضمن الحلول المبتكرة التي وفرتها مبادرة عطايا للحد من المعاناة الصحية للشرائح والفئات الضعيفة في الدول الشقيقة والصديقة، وتحسين الخدمات الطبية وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي.

وقالت إن عطايا تعد مبادرة نوعية ومبتكرة في مجالات العطاء الإنساني، وخطوة متقدمة ومعززة للرسالة الإنسانية العالمية التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة حتى أصبحت الإمارات واحدة من أهم الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية، ومحطة مهمة في إطلاق المبادرات الخلاقة، والإسهام في مواجهة القضايا الإنسانية التي تعاني منها الكثير من المجتمعات البشرية.

وأضافت: «تسهم المبادرة بشكل مباشر في ابتكار الحلول الملائمة لتعزيز قدرة الشرائح التي تعاني من وطأة الظروف وتنشر السعادة والإيجابية في أوساطها من خلال المشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها من ريع معرض عطايا الخيري في المجالات الصحية والتعليمية والسكنية والخدمية، وتأهيل البنيات التحتية في المناطق الأقل نمواً».

عطاء

وأوضحت أنه في كل عام يسعى معرض عطايا لارتياد مجالات أرحب في البذل والعطاء من أجل الإنسانية، وكسب شركاء جدد يعززون مسيرة التنمية البشرية والإنسانية في مناطق الأزمات والكوارث حول العالم، وقد تحقق هذا الهدف بفضل تجاوب المتبرعين والداعمين للمبادرة والمتضامنين مع المستهدفين من فعالياتها.

من جانبه أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن برامج ومشاريع الهيئة في المجال الصحي تجد الاهتمام .

والمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس الهلال الأحمر الإماراتي، مشيراً إلى أن سموه يوجه دائماً بتوفير الخدمات الطبية لمحتاجيها داخل الدولة وخارجها باعتبار أن الرعاية الصحية تأتي في مقدمة الأولويات.

وقال إن مبادرة عطايا برعاية الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان عززت جهود الهلال الأحمر في عدد من المجالات الحيوية، خاصة في الجانب الصحي.. مشيراً إلى أن الدورة السادسة من معرض عطايا، التي أقيمت العام الماضي خصص ريعها لدعم مرضى الفشل الكلوي من خلال توفير احتياجات المستشفيات، مراكز غسيل الكلى في كل من مصر والصومال والسودان وباكستان وجزر القمر.