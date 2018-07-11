«نبضات» تستهدف إجراء 100 عملية في الهند

المصدر: دبي - البيان

بدأ الفريق الطبي لمبادرة «نبضات» التي تنفذها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تحت رعاية مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وبالتعاون مع هيئة الصحة في دبي إجراء عمليات جراحية وقسطرة علاجية لعدد من الأطفال المرضى بمدينة بومباي ضمن الحملة التي تنفذها المبادرة في الهند، مستهدفة إجراء 100 عملية قلب للأطفال المرضى.

بالإضافة إلى إجراء الفحوصات التشخيصية لأكبر عدد من الأطفال.

وتمكن الفريق الطبي الذي باشر عمله بمستشفيات مدينة بومباي في اليومين الأولين للحملة التي بدأت منذ السبت الماضي من إجراء 51 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لأطفال تراوحت أعمارهم من شهر إلى 14 سنة يعانون من مختلف أنواع التشوهات القلبية، حيث تم حتى الآن إجراء 32 عملية قلب مفتوح و19عملية قسطرة علاجية في كل من مستشفى رهيجة ومولوند بمدينة بومباي الهندية.

وقال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة في دبي: «إن مبادرة «نبضات» تعد حلقة من سلسلة المبادرات الخيرية والإنسانية التي تمتد من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم، وتمثل غرس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نما في شتى بقاع العالم بالخير والسلام، كما تعكس منظومة القيم الأصيلة التي تتسم بها الإمارات، وترعاها قيادتنا الرشيدة».

وأضاف معاليه: «إن التعاون المثمر بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الصحة، يعزز الرسالة النبيلة التي تحملها كل من المؤسسة والهيئة، ضمن توجهات دبي ورؤيتها الحضارية، التي تستهدف الخير للجميع».

ومن جانبه قال المستشار إبراهيم بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية: «إن القيادة الرشيدة أولت اهتمامها الكبير لتوفير سبل الحياة الصحية لكافة مواطني ومقيمي الدولة على حد سواء.

وامتدت أياديها البيضاء خارج الدولة لتعين الدول الصديقة والشقيقة في المضمار الصحي حرصاً منها على حياة الإنسان ليكون قادراً على العمل والعطاء، ولعل مبادرة «نبضات» تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه هذه القيادة الرشيدة، كما أنها تأتي ضمن خطة عمل المؤسسة الاستراتيجية وتقديم المساعدة الممكنة تجاه معالجة المرضى بالصورة المثلى».

وقال بوملحة: «إن حملة «نبضات الهند» تستهدف علاج 100 طفل مصابون بتشوهات خلقية حيث تتوجه في العموم إلى الطبقات المعوزة ممن لا توجد لديهم المقدرة على تحمل تكاليف العلاج الباهظة لمثل هذه العمليات ولا يتحمل المرضى أي تكاليف لإجراء العمليات أو خلال مدة تعافيهم بعد إجراء العمليات.

مبيناً أن المؤسسة تقوم بتغطية كافة تكاليف العمليات المقرر إجراؤها ضمن زيارة الفريق الطبي للهند وتوفير كافة عمليات الدعم اللوجستي الضرورية لإنجاح مهمة الفريق الطبي في علاج أكبر عدد ممكن من الأطفال».

تفقد

تفقد محمد صالح الطنيجي قنصل عام دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة بمومباي تفقد عدداً من المرضى ممن أجريت لهم عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية، واطمأن على أوضاعهم الصحية، كما التقى الفريق الطبي القائم على الحملة وأثنى على جهودهم الإنسانية التي ساهمت في تخفيف الألم ومنح الأمل للمرضى.