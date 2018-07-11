شرطة دبي تفوز بجائزة رواد التكنولوجيا الرقمية في لندن

المصدر: دبي - البيان

حققت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، جائزة رواد التكنولوجيا الرقمية Digital Technology Leaders Awards للعام 2018، عن مبادرة التطبيقات الافتراضية خلال الحفل السنوي للجائزة في العاصمة البريطانية لندن.

وأشار العميد خالد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، إلى أن هذا الفوز يأتي نتيجة لتوجيهات اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وحرصه على مواكبة أفضل التطبيقات العالمية في قطاع الأمن والسلامة والعمل الأمني والشرطي.

كما يأتي أيضاً نظير المبادرات والجهود المتواصلة لفريق الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن مبادرات ومشاريع التطبيقات والتكنولوجيا الافتراضية حققت 60 جائزة محلية وعالمية خلال 3 أعوام فقط.