عبدالله المري يفتتح مشغل الخياطة النسائي

المصدر: دبي - البيان

افتتح اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء محمد سعيد المري، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء محمد سعيد بخيت، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، وعدد من الضباط، مشغل الخياطة النسائي بتصميمه الجديد في مبنى الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات.

وتفقد القائد العام لشرطة دبي المشغل واطلع على الإضافات الجديدة التي قام بها مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع برئاسة النقيب خبير عنود السعدي وعضوات المجلس، بالتعاون مع اللجنة النسائية في قطاع الخدمات والتجهيزات.

والتي استهدفت إسعاد المجتمع الداخلي، وبث روح السعادة والإيجابية لدى العاملات في المشغل، من خلال تغير ديكور المكان وألوانه وتخصيص غرف للقياس، ومنطقة استراحة، وإضافة لمسات إبداعية، ولوحات فنية، تركت انطباعاً إيجابياً لدى العاملات والمتعاملات من موظفي شرطة دبي، وساهمت في ارتفاع مؤشر السعادة لديهن.

واستمع القائد العام والحضور إلى انطباع العاملات عن مدى التأثير الذي أحدثه هذا التغيير، ومدى حاجتهن إليه، وأثره الإيجابي على معدل إنتاجيتهن وعطائهن، حيث تعد هذه المبادرة لفتة إنسانية مؤثرة في تاريخ مسيرتهن العملية الطويلة.

إشادة

وأشاد اللواء المري بهذه المبادرة التي لامست قلوب العاملات باعتبارهن جنوداً مجهولين يؤدين خدمات جليلة لموظفي القيادة العامة في شرطة دبي بمنتهى الإخلاص الإتقان، كما أشاد بجهود المجلس النسائي لإسعاد المجتمع.

ومبادراته المتميزة ونشاطه في خلق بيئة مثالية محفزة، وتعاونه مع اللجان والفرق الداخلية، لتقديم الخدمات للمتعاملين وفق أعلى معايير الجودة بما يحقق توجه «إسعاد المجتمع» ضمن الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي لعام 2016-2021 القائمة على تعزيز الأمن والأمان والثقة بالشرطة وإسعاد المجتمع الداخلي والخارجي، من خلال الالتزام بمبادئ العمل الخدمي لتحقيق رضا الموظفين.

أفضل الممارسات

وبدورها قالت النقيب السعدي إن العمل على فكرة تحديث مشغل الخياطة جاء بتوجهات من القائد العام لشرطة دبي للاهتمام بالبيئة الداخلية، ملبية أحدث معايير العمل وفق مقاييس أفضل الممارسات.

حيث شكل المجلس فريق عمل بعد زيارته للمشغل، تزامنت مع يوم العمال لتكريم العاملات، ولوحظ خلالها حاجة المكان للتحديث والتعديل، وبالتعاون مع اللجنة النسائية الداخلية لقطاع الخدمات والتجهيزات برئاسة المدني أسماء العبدولي، تم وضع خطة تحسينية للمشغل تعكس روح الإبداع والابتكار.