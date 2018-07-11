«تنمية المجتمع» بدبي تحفز على تطوير الأفكار في نشر قيم زايد

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أكد الدكتور عمر المثنى المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي أن الهيئة تحرص على تفعيل وتعزيز دور المنشآت الأهلية والقطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية واستدامة هذا الدور من خلال جلسات العصف الذهني التي تحرص على تنظيمها للوقوف على أفكار ومقترحات يمكن تنفيذها على أرض الواقع بدعم من هذه المنشآت المرخصة لديها.

كما تحرص الهيئة على دعوة المنشآت الأهلية للمشاركة في مناقشة وتطوير أفكار مبتكرة لنشر قيم عام زايد، وذلك انطلاقاً من دورها في تعزيز التلاحم الاجتماعي بين مختلف الجنسيات والثقافات المقيمة في دبي، ونشر الثقافة والقيم الإماراتية الأصيلة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتسليط الضوء على قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والاحتفاء بها مع كافة الجاليات المقيمة على أرض الإمارة، مؤكداً أن الاحترام، والحكمة، والاستدامة وبناء الإنسان، تشكل المخرجات الأساسية لجميع مشاريع ومبادرات هيئة تنمية المجتمع ما يجعلها ركائز مهمة في التعاون المتبادل بينها وبين المنشآت الأهلية في الإمارة.

تلاحم

وأشار إلى أن حصيلة الأفكار والمقترحات التي خرجت بها الهيئة غنية، أهمها على سبيل المثال لا الحصر الأقتراح الذي تقدم به النادي الباكستاني والمتمثل في فكرة التطوع التخصصي الذي يهدف إلى الخروج بقيمة التطوع عن الصورة النمطية له والمحصورة في تنظيم الشواطئ أو المساهمة في تنظيم الفعاليات وغيرها.

رد الجميل

وفي الإطار ذاته تقدم نادي زوارق شاطئ دبي ببرنامج لتعليم أصحاب الهمم الإبحار الشراعي، فضلاً عن برنامج آخر لتعليم الطلبة الإماراتيين الإبحار الشراعي، لافتاً إلى أنها كلها تعد برامج مستدامة، بينما كانت تتسم مشاركة القطاع الأهلي بعدم الاستمرارية في السابق.