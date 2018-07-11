تحديثات جديدة لسياسات برامـج إسكان المواطنين في أبوظبي

المصدر: ■ أبوظبي ـ أحمد سعيد

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن التحديثات الجديدة لسياسات برامج إسكان المواطنين في إمارة أبوظبي، والرامية إلى تلبية احتياجات المواطنين لتوفير السكن الملائم وتسهيل الإجراءات وتقليل فترة الانتظار للأراضي والقروض، مع مراعاة دخل المواطنين في آلية السداد، حرصاً على توفير الاستقرار الاجتماعي للأسرة المواطنة.

وكشف حمد نخيرات العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «أن العمل جارٍ على توفير حلول إسكانية جديدة، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمنح 5000 قرض سكني سنوياً وبتكلفة 10 مليارات درهم، إذ ستوفر الهيئة بالتنسيق مع شركة مدن العقارية باقة من تصاميم المساكن المعتمدة من الجهات المعنية.

وبتصاميم جاهزة بمساحات مختلفة، وتتناسب واحتياجات المواطنين ضمن حدود قيم القروض التي توفرها الهيئة كخيار يمكن للمواطنين الاستفادة منه، وكذلك الإشراف على التنفيذ والتعاقد مع الاستشاريين والمقاولين ومتابعة بناء المساكن».

تحديثات

وقال المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «إن التحديثات الجديدة على السياسات المنظمة لإسكان المواطنين في أبوظبي تهدف إلى توفير الاستقرار الاجتماعي في الإمارة، وتقديم خدمات إسكانية وفقاً لأعلى المعايير، وإسعاد المواطنين من خلال تقديم جميع أشكال الدعم لتحقيق الاستقرار السكني في أقل مدة وأعلى جودة».

وأضاف إن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يتابع باهتمام كبير قطاع الإسكان في إمارة أبوظبي ويوجه بسرعة تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين وفقاً لأعلى المعايير، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.

نتائج إيجابية

وأكد العامري في إحاطة إعلامية عقدت أمس في مقر الهيئة في أبوظبي، بحضور المديرين التنفيذيين: «أن الهيئة تسعى أن يكون للتحديثات الجديدة في سياسات برامج الإسكان نتائج إيجابية مهمة على استقرار الأسرة المواطنة، إذ أضيف برنامج سكني جديد يسمح للمواطنين بشراء أرض سكنية مجهزة ببنية تحتية لبناء مسكن عليها بسعر كلفة البنية التحتية.

وذلك بحسب أولويات الاستحقاق المقررة في البرنامج لتوفير خيارات أكثر للمستفيدين ومنها على سبيل المثال: زيادة أفراد الأسرة عن عدد الغرف في المسكن الأصلي أو تعدد الزوجات، إضافة إلى تمكين المواطنين الذين سبق لهم التصرف بالأراضي الممنوحة لهم من الاستفادة من هذه الخدمة».

جدولة

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تقليص عدد سنوات الحصول على المنحة والتي تتراوح ما بين 3 إلى 6 سنوات للمتزوجين، ومن 4 إلى 8 سنوات للعزاب، لتصبح 3 سنوات فقط بدءاً من العام المقبل، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على جدولة الطلبات السابقة لتقليص الحد الأقصى للمتزوجين إلى 5 سنوات خلال العام الجاري.

وتابع:«كما سيتم وفقاً لسياسات برامج الإسكان المحدثة في أبوظبي زيادة الحد الأقصى لقرض شراء مسكن جاهز إلى مليونين و250 ألف درهم، مع إمكانية الاستفادة من إعفاء إضافي بمبلغ 250 ألف درهم في حال عدم سداد الحكومة لتكلفة البنية التحتية للمسكن محل الشراء».

وأوضح العامري أن الهيئة تعمل على توسيع قاعدة المنتفعين من المنح المالية، حيث يحصل ذوو الدخل المحدود على مليون و250 ألف درهم على شكل قرض آجل السداد يتم تحصيله في حال تحسن الملاءة المالية للمستفيد.

وارتفاع دخل المواطن عن حد الاستحقاق لهذه الفئة، إذ تم رفع سقف الاستحقاق للقروض آجلة السداد إلى 20 ألف درهم بحيث لا يقل الدخل بعد استقطاع قيمة قسط السداد عن 20 ألف درهم، ويتم منح قروض البناء للمقتدرين بشكل يراعي دخل المواطن وملاءته المالية حيث تختلف قيمة القرض ومبلغ القسط، وفترة سداده وفقاً للدخل الشهري بحيث لا تزيد مدة السداد على 25 سنة.

مزايا

ومن جانبه أشار خليفة خادم الحميري المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتخطيط الاستراتيجي، إلى أن الميزات شملت كذلك توسيع شرائح المنتفعين لتشمل مواطني الدولة من جميع الإمارات بهدف تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين على أن يقدموا ما يثبت عملهم في إمارة أبوظبي لمدة لا تقل عن 15 عاماً.

وما يثبت إقامتهم في الإمارة مدة لا تقل عن 10 سنوات، والسماح بالتصرف والتأجير للأراضي السكنية المكتسبة بالمنحة، سواء التي تم البناء عليها أم لم يتم البناء، في حال توفير المسكن البديل الملائم واستيفاء اشتراطات الهيئة بما يتيح المرونة في خيارات السكن الملائم والتجاور مع الأقارب.

وإلى ذلك أشارت ميره بخيت المنصوري رئيس قسم سياسات وبرامج الإسكان إلى أن السياسات المحدثة شملت السماح بتحويل موافقة القرض الصادر إلى قرض شراء مسكن جاهز للمواطن الذي لديه موافقة قرض بناء مسكن، أو قرض هدم وإعادة بناء، وتصَّرف بالمنحة السكنية في حال عدم امتلاكه أي مسكن آخر في الإمارة وفقاً للضوابط المحددة.

ترابط أسري

أكدت ميرة بخيت المنصوري حرص هيئة أبوظبي للإسكان، على تعزيز الترابط الأسري واستقرار المواطنين، من خلال توفير برامج إسكان مستدامة، وتنمية محفظة متنوعة ومبتكرة من الخدمات الإسكانية والمالية.