أكاديمية أبوظبي القضائية تطلق دورة التكوين الأساسي لكاتب العدل

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع إدارة الكاتب العدل في دائرة القضاء في أبوظبي، برنامج التكوين الأساسي لكاتب العدل الحكومي في دورته الثانية، والتي تم تخصيصها للمشاركين من بلدية أبوظبي، والقضاء العسكري، إضافة إلى متدربين من سوق أبوظبي العالمي.

وأطلقت دائرة القضاء في أبوظبي برنامج الكاتب العدل الخاص الحكومي؛ في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في العمل نحو تلبية متطلبات التنمية المتسارعة في إمارة أبوظبي، والمساهمة في ترسيخ مكانتها التنافسية من حيث تسهيل ممارسة الأعمال بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030.

وأوضح يوسف الحوسني مدير قطاع المحاكم وخدمة المتعاملين، أن تنفيذ البرنامج الذي يتواصل حتى 16 أغسطس ، يأتي ضمن خطة متكاملة للجنة الكاتب العدل، لتأهيل الراغبين للعمل في مهنة الكاتب العدل والإشراف على أدائهم، وذلك بهدف حفظ حقوق المتعاملين، وتيسير الإجراءات العدلية من حيث زيادة مساحة التوزع الجغرافي للكاتب العدل وتوفير الخدمات المتخصصة، بما يساهم في رفع مؤشر الأداء وتجويد الخدمات العدلية بأرقى الممارسات العالمية.