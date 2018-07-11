بلدية الحمرية توزع «قبعات ذكية» لتخفيف الحرارة على العمال

المصدر: الشارقة - البيان

وزعت بلدية الحمرية قبعات ذكية تم تصميمها بهدف تخفيف الحرارة على عمال البلدية في مواقع عملهم.

طاقة

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن القبعة الذكية والتي جرى تزويدها بمروحة متطورة تم الإعداد لها من العام الماضي، وهي تعمل بالطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن تلك القبعات جرى توزيعها على العمال الميدانيين في مختلف المهن والمواقع الخدمية، خاصة من يتعرضون لأشعة الشمس بصورة دائمة، وذلك لحمايتهم من أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

سعادة

وأوضح أن هذه المبادرات تنشر الأجواء السعادة وحب العمل والإيجابية والحيوية بين العمال ما ينعكس إيجابياً على جودة العمل وبذل المزيد من العطاء في خدمة مؤسستهم.

ولفت إلى أن المبادرة شملت توعية العمال بطرق الوقاية من أشعة الشمس، وللحد من الإصابة بالإنهاك الحراري جراء تعرض الجسم لفترات طويلة تحت الشمس وتوزيع المثلجات والماء البارد عليهم.