«الداخلية» تنظم المعسكر الصيفي «المفكر الذكي» لأبناء المنتسبين

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، ورئيس اللجنة العليا لمبادرات عام زايد، صباح أمس مبادرة «المفكر الذكي صيف 2018» وهو عبارة عن معسكر صيفي يشارك فيه ما يقارب من 350 من أبناء منتسبي ومنتسبات الوزارة، وتنظمه إدارة العلاقات العامة ضمن مبادرات (عام زايد) بالتعاون مع معهد التكنولوجيا التطبيقية بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، خلال الفترة من 8 يوليو الجاري حتى 16 أغسطس المقبل.

وقال اللواء الخييلي في كلمة له بهذه المناسبة إن وزارة الداخلية وبتوجيهات من القيادة الشرطية تحرص على توفير الرعاية خلال العطلة الصيفية لأبناء منتسبي الوزارة وإتاحة توثيق الروابط الأسرية والإنسانية بين مختلف شرائح هؤلاء الأبناء، مؤكداً أهمية تنظيم البرامج والأنشطة ال