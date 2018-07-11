زيادة في أعداد مستخدمي حافلات النقل العام بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة النقل بأبوظبي ممثلة بمركز النقل المتكامل عن زيادة كبيرة في إقبال الجمهور على استعمال حافلات النقل العام في شهر رمضان المبارك لهذا العام، حيث نقلت أربعة ملايين ومئتين وسبعة عشر ألف راكب بنسبة زيادة قدرها 32% عن رمضان السابق، بينما شهد اليوم الأول من عطلة العيد إقبالا واسعا من الجمهور بلغ 174 ألف راكب بزيادة 37٪ عن الفترة نفسها في العام السابق.

وتأتي هذه الزيادة الملحوظة نتيجة الاهتمام المتزايد والعمل الحثيث من مركز النقل المتكامل الذي يبذل جهودا حثيثة لرفع نسبة مساهمة وسائل النقل العام في حركة التنقل، والارتقاء بالخدمات المقدمة وتعزيز رضا المتعاملين، وذلك من خلال تطوير بنية تحتية حديثة آمنة ومتطورة ومستدامة تمكن شريحة أكبر من الجمهور من الاستفادة من المزايا المتعددة للنقل بالحافلات.