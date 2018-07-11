«القافلة الوردية» تجمع 107 آلاف درهم دعماً لمصابات سرطان الثدي

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بتعزيز الوعي حول سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، عن نجاحها في جمع 107.760 درهماً، من خلال حملة «الدبابيس الوردية»، التي تنظمها للعام الرابع على التوالي، في إطار شراكتها الاستراتيجية مع «ناين ويست» العلامة التجارية الرائدة في مجال الأزياء والموضة، التي أكدت من خلال هذه الحملة إيمانها بمسؤوليتها في دعم المبادرات المجتمعية.

وأطلقتها «ناين ويست» «الدبابيس الوردية» في العام 2015 بالتعاون مع القافلة الوردية، حيث تطرح من خلالها العلامة التجارية التابعة لمجموعة أباريل، لزبائنها دبابيس وردية مميزة، عبر متاجرها في كلٍ من العين، وأبوظبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة على مدار العام، وتخصص عائدات البيع لدعم جهود القافلة الوردية لتوفير العلاج للمصابات بسرطان الثدي والتي تم اكتشافها عن طريق برنامج الكشف المبكر للقافلة الوردية.