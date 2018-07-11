فتح باب التسجيل الإلكتروني لمعرضي «أيدكس» و«نافدكس» 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «أيدكس»، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، عن فتح باب التسجيل لكافة العارضين والخبراء والزوار المتخصصين والإعلاميين المحليين والدوليين المشاركين في فعاليات الدورة المقبلة لمعرضي الدفاع الدولي «أيدكس» والدفاع البحري «نافدكس» في دورة العام 2019، وذلك عبر منصتها الإلكترونية للتسجيل التي كانت قد أطلقتها في الدورة السابقة من المعرضين في العام 2017.

وتندرج خاصية التسجيل الإلكتروني ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تطوير كافة خدماتها ومرافقها لتلبية احتياجات وتطلعات العارضين والزوار، بغية التسهيل على المشاركين وضمان تجربة فريدة وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات المتخصصة.

ويقام معرض «أيدكس» 2019 في الفترة ما بين 17 ولغاية 21 فبراير المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتنظمه شركة (أدنيك) بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة في دولة الإمارات، والذي يقام بالتزامن مع معرض «نافدكس 2019» تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله).

ويَبرز المعرضان في مقدمة الفعاليات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشكلان منصة مثالية لاستعراض أحدث التقنيات في مجال الدفاع البحري والجوي والبري، وتسليط الضوء على آخر التطورات الدفاعية المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير مجال الدفاع وكافة الصناعات ذات الصلة.

وقال حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: «لطالما كانت (أدنيك) من بين أبرز وأهم المساهمين في اقتصاد إمارة أبوظبي، وجاءت الأرقام الإيجابية التي حققتها الشركة العام الماضي .

والتي تجلت بمساهمة الشركة في اقتصاد أبوظبي بـ 3.9 مليارات درهم، خير دليل على مكانة (أدنيك) العالمية على الخارطة الاقتصادية للإمارة، وتلتزم (أدنيك) بتقديم أفضل الخدمات وتنظيم المعارض والمؤتمرات المتخصصة الرائدة عالمياً وإقليمياً، على رأسها معرضا «أيدكس» «ونافدكس»، ويشكلان منصة استراتيجية دولية لعرض أحدث التقنيات الدفاعية في العالم».