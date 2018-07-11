«أخبار الساعة»: تطوير منظومة التعليم أولوية متقدمة

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر، خلال لقائه أوائل الثاني عشر وأولياء أمورهم مع عدد من القيادات التعليمية والتربوية، عبرت عن الأولوية المتقدمة التي توليها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتطوير منظومة التعليم بمراحلها كافة باعتباره الاستثمار الأمثل لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة والرهان الحقيقي للانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط التي تعتمد على اقتصاد المعرفة.

وتحت عنوان: «تطوير منظومة التعليم أولوية متقدمة»، أضافت: «أن سموه أكد في هذا اللقاء الفلسفة العامة التي تحكم عملية تطوير التعليم في الدولة والمبادئ التي تنطلق منها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها والمتمثلة في أمور عدة أولها أن الاهتمام بالتعليم والارتقاء به وفق أعلى المعايير العالمية يعد خياراً استراتيجياً لدولة الإمارات لتحقيق ما تصبو إليه من مستويات تطور عالمية وثانيها أن الهدف الرئيسي من تطوير العملية التعليمية هو تخريج وتأهيل جيل متفوق قادر على المنافسة وثالثها أن التعليم يعد في مقدمة اهتمامات الدولة واستثمارها في المستقبل الذي يبدأ من إعداد وتأهيل الشباب المتميز المبدع ورابعها التعليم هو أساس بناء الحضارات وركيزة التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات ومن ثم فإن هناك ضرورة كي تواكب منظومة التعليم في دولة الإمارات متطلبات الحاضر والمستقبل وخامسها أهمية تطوير قدرات القائمين على العملية التعليمية كي تواكب الأساليب التعليمية الحديثة لتزويد الطلبة بالعلم والمهارات التي تؤهلهم ليكونوا فاعلين في المجتمع يخدمون وطنهم في المجالات كافة». أبوظبي - وام