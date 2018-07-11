100 طالب يشاركون في مبادرة «طيار المستقبل» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت في مبنى إدارة طيران شرطة أبوظبي، فعاليات النسخة الثانية من مبادرة «طيار المستقبل» بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة وبمشاركة 100طالب وطالبة من طلاب المرحلة الثانوية.

وتتضمن المبادرة برامج علمية وثقافية خلال العطلة الصيفية، وتأتي من منطلق حرص شرطة أبوظبي على تعزيز قيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في بناء الإنسان والاستدامة، وغرس القيم الإيجابية والمواطنة الصالحة.

وأشاد العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، بجهود دائرة التعليم والمعرفة في المشاركة بالمبادرات التي تعزز الشراكة المجتمعية، وتستثمر أوقات فراغ الطلبة خلال إجازة نهاية العام الدراسي. وقال إن المبادرة تركز على دعم الشباب وتخصص برنامج صيفي لشغل أوقات فراغهم.