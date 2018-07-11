اعتماد البرامج التدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة بدبي

المصدر: دبي - وام

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي أمس اجتماع مجلس دبي القضائي وذلك في أبراج الإمارات بدبي.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه سموه عدداً من المواضيع المتعلقة بالعمل القضائي والمبادرات التي من شأنها تطوير العمل القضائي في دبي.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقارير الأداء للقضاة وأعضاء النيابة العامة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، كما اعتمد المجلس البرامج التدريبية والتأهيلية للقضاة وأعضاء النيابة العامة لإمارة دبي.

حضر الاجتماع معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، والخبير طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، والمستشار خليفة راشد بن ديماس أمين عام مجلس دبي القضائي وعدد من أعضاء مجلس دبي القضائي.