توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يسود البلاد غدا طقس حار بوجه عام مغبر أحيانا، مع ارتفاع في درجات الحرارة وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقا، قد تكون ركامية أحيانا بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غربا، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/س أحيانا والخليج العربي متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 11:16 والثاني عند الساعة 22:43 والجزر الأول عند الساعة 15:48 والجزر الثاني عند الساعة 05:26 فيما يكون بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 07:50 والمد الثاني عند الساعة 18:32 والجزر الأول عند الساعة 13:06 والجزر الثاني عند الساعة 01:42.

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى المتوقعة على الدولة غدا.

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 48 34 60 15

دبي 47 34 70 15

الشارقة 47 34 60 20

عجمان 46 33 55 20

أم القيوين 46 32 60 25

رأس الخيمة 47 32 65 30

الفجيرة 40 34 80 20

العين 48 33 45 15

ليوا 47 31 65 20

الرويس 42 30 65 20

السلع 42 31 60 35

دلما 40 34 60 35

طنب الكبرى 39 31 75 40

طنب الصغرى 39 31 75 40

أبوموسى 38 30 80 40