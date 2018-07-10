أبوظبي للإسكان.. إجراءات جديدة تعالج التحديات

المصدر: أبوظبي- أحمد سعيد

أكد حمد نخيرات العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، أن الهيئة تحرص على منح منفعة واحدة للمواطن، ولكنها تسمح في حال وجدت ظروفاً مثل تعدد الزوجات أو زيادة أفراد الأسرة بضم أرض مجاورة بتكاليف البنية التحتية فقط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة للإعلان عن السياسة السكنية الجديدة والتي تضمنت حزمة من الإجراءات تعالج التحديات الحالية.

وأوضح العامري أن الساسية تضمنت رفع الحد الأدنى لسقف تأجيل قروض الإسكان إلى 20 ألف درهم بدلاً من 15 ألف درهم، كما تسمح السياسة الجديدة بتخصيص أراض سكنية لمواطني الإمارات الأخرى شريطة ثبوت عملهم في أبوظبي 15 عاماً وإقامتهم بها 10 أعوام، مبيناً أن المستحقين لمنح الأراضي السكنية في العاصمة أبوظبي من الإمارات الأخرى سيتحملون تكاليف إدخال البنى التحتية فقط.

وأفاد بأن السياسة الجديدة تسمح بتأجير المسكن، كما تسمح ببيعه بشرط موافقة جميع أفراد الأسرة وتوفير مسكن آخر مناسب.