محمد بن زايد: قيم الوفاء والتفاني والإخلاص متجذرة في نفوس عيال زايد

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن قيم الوفاء والتفاني والإخلاص متجذرة في نفوس عيال زايد، معبراً عن فخره بمستوى الحماس والتفاعل الإيجابي الذي أظهره شباب الوطن، وجاهزيتهم للانضمام إلى الخدمة الوطنية بعد زيادة مدتها إلى 16 شهراً، كما وجّه سموه تحية اعتزاز لأسر شباب الوطن.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تابعت بمشاعر الفخر، الحماس والتفاعل الإيجابي لشباب الوطن وجاهزيتهم للانضمام إلى الخدمة الوطنية بعد زيادة مدتها إلى 16 شهراً، قيم الوفاء والتفاني والإخلاص متجذرة في نفوس عيال زايد، تحية اعتزاز نوجهها لأسركم التي أنجبت أمثالكم، أنتم جيل المهمة فخر وطنكم وكل بيت إماراتي».

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أعلنت عن زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية التي أقرها القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية للمواطنين (الذكور) من حملة شهادة الثاني عشر «الثانوية العامة» وما فوق لتصبح 16 شهراً بدلاً من 12 شهراً.

نتائج إيجابية

وحقق برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية وأثر إيجابياً في سلوكيات مجندي الخدمة الوطنية، وأحدث تغييراً جذرياً في شخصيات المنتسبين كون هذا المشروع يعد إحدى الخطوات الإستراتيجية الأكثر تأثيراً وأهمية في مسيرة الوطن انطلاقاً من العائد الإستراتيجي الذي سيحققه على الصعيد السياسي والعسكري والأمني والوطني والاجتماعي والاقتصادي.

سموه لشباب الوطن: تحية اعتزاز لأسر أنجبت أمثالكم.. أنتم جيل المهمة وفخر كل بيت