بن ركاض:تمديد الخدمة يعزز الانتماء

المصدر: العين - البيان

ثمّن الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، قرار القيادة العامة للقوات المسلحة بتمديد فترة الخدمة الوطنية إلى 16 شهراً بدلاً من 12 شهراً.

مؤكدا أن التمديد يعد تعزيزاً لروح الانتماء وبناء أجيال قادرة على الذود والدفاع عن المكتسبات الوطنية والسير على نهج الشهداء. وقال بن ركاض: نحن جميعاً رهن قيادتنا الرشيدة من أجل تحمل المسؤولية في ميادين الشرف، معتبراً أن تمديد الخدمة الوطنية فخر واعتزاز ومبادرة وطنية بامتياز تحمل الكثير من المعاني.

وتضاف إلى سجل المبادرات التي تعمل على بناء أجيال إماراتية تدافع عن راية وطنها بقدرات ومهارات عسكرية وروح وطنية، إلى جانب سلاح العلم والعلوم والتخصص في كل المجالات، التي تسهم جميعاً في رفعة الوطن والحفاظ على مكتسباته. ولفت الشيخ سالم بن ركاض إلى أن جميع أبناء الإمارات يدركون قيمة الأمن والأمان الذي تحظى به البلاد، وأن الحفاظ على السيادة واستقرار البلاد يتطلب التزود بالنظم والمبادئ العسكرية لدى الشباب والشابات من أبناء الوطن الغالي.