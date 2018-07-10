هيئة الخدمة الوطنية تطلق «شريك التغيير»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية حملة «شريك التغيير» ضمن المبادرة الوطنية «جسدك أمانة».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، أمس، في نادي ضباط القوات المسلحة وتحدث فيه العميد الركن محمد سهيل النيادي مدير التخطيط الاستراتيجي بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والمقدم الدكتورة موزة الشحي استشارية الطب الرياضي بالهيئة،.

وطلال مصطفى الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله البلوشي مرشح لشريك التغيير _ فريق درع الصحراء، وراشد حمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالمركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة «أمروك».

برامج توعوية

وأكد العميد الركن محمد سهيل النيادي في كلمته حرص الهيئة منذ نشأتها على تبني البرامج التوعوية والصحية والتثقيفية التي تسهم في تخريج أجيال قادرة ومؤهلة على حماية الوطن والدفاع عن أراضيه، وقد ترجمت الهيئة هذا الحرص بإطلاق المبادرة الوطنية جسدك أمانة في العام الماضي 2017.

وقال إن «جسدك أمانة» مبادرة وطنية تستهدف جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات، وذلك إيماناً بأهمية جاهزية العنصر البشري بدنياً وصحياً لأداء واجبه تجاه الوطن وتلبية للمسؤولية المجتمعية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة عملت على رفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي وتشجيع فئات المجتمع كافة على تبني سلوكيات وأنماط الحياة الصحية، وسلطت الضوء على العديد من الموضوعات الصحية والنفسية والسلوكية من خلال فعاليات متنوعة.

وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة المختصة في مجال الصحة والرياضة؛ سعياً لخفض معدل الأمراض المزمنة والسلوكيات السلبية لدى بعض أفراد المجتمع بمختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى تثقيفهم بكيفية الوقاية منها.

12 موضوعاً

ونوّه إلى أن حملة «جسدك أمانة» تناولت 12 موضوعاً مختلفاً على مدار العام الماضي 2017، شملت جوانب مختلفة مثل اللياقة البدنية، والتغذية، والماء صحة وحياة، والصحة النفسية، والتدخين، وفيتامين د، والمخدرات، وزيادة الوزن والبدانة، وداء السكري، وقلب صحي، ومواضيع عدة لاقت تفاعلاً إيجابياً من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وفي منصات المراكز التجارية المختلفة.

وأوضح أنه في إطار مبادرة الصحة الوطنية «جسدك أمانة» القائمة تحت مظلة القيادة العامة للقوات المسلحة وبتنظيم من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وشركة أمروك، أطلقت الهيئة حملة «شريك التغيير» بهدف زيادة المشاركة المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذلك لتعزيز السلوكيات الصحية وتستهدف أفراداً ومجموعات من المدارس والجامعات والقطاع الحكومي والخاص لترشيح أنفسهم كشركاء في التغيير، وتستمر حتى نهاية العام الجاري 2018.

من جانبها أوضحت المقدم الدكتورة موزة الشحي أن الحملة تستهدف أفراداً ومجموعات المجتمع لترشيح أنفسهم كشريك في مبادرة الصحة الوطنية «جسدك أمانة» تحت مظلة القيادة العامة للقوات المسلحة وبتنظيم من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وقالت إن الحملة تهدف إلى تعزيز السلوكيات الصحية في مجتمع دولة الإمارات وزيادة المشاركة المجتمعية لتعزيزها، لافتة إلى أن الجمهور المستهدف هم أفراد المجتمع الإماراتي والمدارس والجامعات والقطاع الحكومي والخاص.

شروط

ونوّهت إلى أن شروط الترشيح للفوز بلقب شريك التغيير هي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والقدرة على التأثير بشكل إيجابي، وأن تكون الصحة واللياقة البدنية جزءاً من الروتين اليومي والعضوية في فريق رياضي أو صحي والإقلاع عن العادات الصحية السيئة والاعتماد على نمط حياة صحي.

وأشارت إلى طريقة المشاركة بحملة شريك التغيير التي تكون بعمل بوستات خاصة على شكل فيديوهات قصيرة أو صورة معبرة تحفز المجتمع الإماراتي على ممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي أو كيفية الإقلاع عن العادات السيئة وكيفية التأثير إيجابياً، وكذلك نشر بوست واحد خاص / الفيديو أو الصورة المعبرة / بشريك التغيير أسبوعياً على الحساب الخاص، على أن تتم الموافقة بإعادة النشر على الحساب الخاص لحملة «جسدك أمانة».

وأضافت أن شروط قبول الفيديو والصورة المعبرة تتضمن مراعاة العادات والتقاليد وثقافة دولة الإمارات والتصوير بجودة عالية وليس بالضرورة استخدام الكاميرا الاحترافية ووضوح الصوت أو الموسيقى الخلفية إن وجد، وعدم الترويج لمنتجات أو جهات معينة، وأن يكون الهدف من الفيديو واضحاً وسهل الفهم.

من جانبه نقل طلال الهاشمي تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الذي يولي أهمية كبيرة لدعم البرامج والمبادرات الهادفة لترسيخ الممارسات الإيجابية.

وأكد أن حملة «شريك التغيير» التي تطلقها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تحت مظلة القيادة العامة للقوات المسلحة ضمن مبادرة الصحة الوطنية «جسدك أمانة»، تمثل استمراراً مهماً لاستدامة الخطط والسلوكيات الرياضية والصحية التي تقود مكونات المجتمع لاتباع المفاهيم السليمة والنمط اليومي الذي يرتكز على ممارسة الرياضة والغذاء الصحي والتخلي عن الممارسات السلبية.

اهتمام

وأشاد باهتمام هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية برئاسة اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس الهيئة، بمثل هذه الحملات والبرامج الداعمة لمجتمع واعٍ ومثقف رياضياً وصحياً.

وأكد راشد حمد البلوشي مساهمة موظفي «أمروك» في مبادرة «جسدك أمانة» منذ انطلاقها بمختلف مستويات لياقتهم البدنية، حيث سمحت لهم بالانضمام إلى مضمار حلبة ياس والمشاركة في ركوب الدراجات الهوائية متطلعين إلى نمط حياة صحية، بالإضافة إلى انضمام الرياضيين من الموظفين إلى مسابقة «شويمان» سباق الحواجز، لافتاً إلى أن الحملة اليوم تكمل مسيرتها بإطلاق حملتها الجديدة لهذا العام بعنوان «شريك التغيير».