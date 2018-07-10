انطلاق النسخة الـ20 من «ويتيكس» 23 أكتوبر

المصدر: دبي-البيان

تنطلق النسخة العشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وللعام الخامس على التوالي، تنظم الهيئة معرض «ويتيكس» تحت مظلة «الأسبوع الأخضر»، الذي يتضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات المجتمعية المتعلقة بالبيئة والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والتعريف بأهم مقومات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

تشكل الدورة العشرون من معرض «ويتيكس»، والدورة الثالثة من معرض دبي للطاقة الشمسية التي تتزامن معها، فرصة للاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، ويشمل ذلك العديد من التقنيات والحلول الذكية التي تطرح لأول مرة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمياه وحلول الاستدامة وترشيد الاستهلاك.

وسيشكل المعرضان منصة متكاملة للشركات والمؤسسات العاملة في هذه القطاعات المهمة للترويج بمنتجاتها وخدماتها وتقنياتها المبتكرة، والالتقاء بأصحاب القرار والمستثمرين والمشترين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم لعقد الصفقات وبناء الشراكات.

شكل المعرضان منصة عالمية فريدة لاستعراض أحدث التقنيات المتعلقة بقطاعات المياه والطاقة والبيئة وإدارة موارد الطاقة، وملتقى احتضن لفيفاً من الخبراء والمختصين ومزودي الحلول والمستثمرين وصناع القرار والمست لكين من القطاعين الحكومي والخاص. وعلى مدى أيام المعرض الثلاثة، تم تنظيم نحو 400 لقاء تجاري ضمن خدمة (B2B) المجانية لتسهيل عقد اللقاءات بين الرعاة والعارضين والزوار التجاريين خلال فترة المعرض.