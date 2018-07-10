اعتماد جهاز «E7» الفاحص للوثائق المزورة في مطارات الدولة

المصدر: دبي - البيان

اعتمد مجلس وزارة الداخلية للابتكار جهاز «E7» وهو جهاز قارئ وفاحص للوثائق المزورة من المزمع اعتماده على مستوى مطارات الدولة والفنادق ومكاتب تأجير السيارات، وذلك بعد أن تم استخدامه في جميع منافذ الدولة وأثبت نجاحه ودقة نتائجه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس برئاسة العميد كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات في القيادة العامة لشرطة دبي، في نادي ضباط شرطة دبي بحضور جميع أعضاء المجلس وقيادات الشرطة.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض توصيات الاجتماع الأول للمجلس في نوفمبر من العام الماضي، والذي تضمن قرارات بتشكيل فرق عمل على مستوى كل القيادات الشرطية في الدولة، إضافة لاستعراض مشاريع ابتكارية وبرامج تدريب متخصصة في مجال الابتكار.

مشاريع

كما استعرض الاجتماع مشروع فكرة إبطال المتفجرات المقدمة من القيادة العامة لشرطة دبي، واطلعت عليه الإدارة المعنية في القيادة، كما تناول المقدم هشام السويدي مدير إدارة المتفجرات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ فكرة مشروع تصنيع طائرة بدون طيار لإبطال المتفجرات والكشف عن الأجسام المجهولة.

بدوره، قدم الملازم أول أحمد علي الحنطوبي، عرضاً مفصلاً عن آلية عمل مشروع جهاز «مكاني» الخاص بأصحاب الهمم، وهو عبارة عن لوحة مرورية إلكترونية تعمل على تأمين مواقف أصحاب الهمم في الأماكن العامة والأسواق، وبحث المجلس إمكانية تعميم التجربة في الدولة.

كما تطرق المجلس إلى مؤشر جاهزية وزارة الداخلية للابتكار، وهو مؤشر استراتيجي على مستوى كافة الوزارات الاتحادية، لترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وقد بلغت نسبة جاهزية الابتكار في الداخلية 70% عام 2017، وهي نسبة تفوق المتوسط الحكومي في مؤشر جاهزية الابتكار على مستوى الحكومة الاتحادية.

13 مؤشراً

وجرى أيضاً خلال الاجتماع مناقشة نتائج 13 مؤشراً خاصاً بالابتكار على مستوى وزارة الداخلية وكل القيادات الشرطية الخمس، بالإضافة إلى الإدارة العامة للدفاع المدني.

كما ناقش الحضور بعد ذلك المشاريع الابتكارية المطبقة في القيادات الشرطية، ومنها نتائج استخدام ابتكار نظام الحجز المنزلي للمركبات، وهو نظام مطبق في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وقد حقق المشروع وفرة مادية بلغت 174 مليوناً و620 ألفاً و433 درهماً كمصروفات مالية وتشغيلية، وبتطبيقه أيضاً تخلصت شرطة الشارقة من تكدس السيارات في ساحات الحجز.

كما تطرق الحاضرون إلى برنامج «المرسال» الخاص بأذونات وأوامر التفتيش وإلقاء القبض على الجناة الذي تطبّقه القيادة العامة لشرطة عجمان.

1700

تناول الاجتماع مشروع المخالفات الذكية الذي طبقته القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مطلع العام الحالي، وهو نظام يُمكّن كل منتسبي شرطة رأس الخيمة من تحرير المخالفات المرورية عن طريق التطبيق الذكي، وتم إدراج 1700 مخالفة منذ تطبيقه.