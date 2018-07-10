عبدالله المري: حريصون على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة والحد منها، بما يسهم في تحقيق استراتيجيتها في جعل دبي مدينة آمنة وسعيدة.

جاء ذلك خلال افتتاحه قاعة «الديلي بريف» في مركز شرطة القصيص، ضمن برنامج الجولات الميدانية لمختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد يوسف العديدي، مدير المركز، ونائبه العميد عبد الحليم الهاشمي.

واستمع اللواء المري إلى شرح حول المعلومات التي توفرها البرامج الذكية والشاشات التي تعرض الجرائم والمناطق الساخنة في منطقة الاختصاص إلى الموظفين المُختصين، إضافة إلى عرض حول المسار المقترح للدوريات الأمنية من خلال نظام التنبؤ الأمني الذكي الذي يمكن من خلاله الاتصال بين المسؤولين والفئة المناوبة باستخدام التقنيات الحديثة المطبقة في شرطة دبي.

البرامج الأمنية

واطلع اللواء عبدالله خليفة المري على البرامج الأمنية التي يطبقها المركز في منطقة الاختصاص، التي أسهمت في خفض البلاغات الجنائية المقلقة بنسبة 40.6 % في العام 2017، مقارنة بالعامين الماضيين، مثل برنامج «تغطية» الذي يهدف إلى رفع عدد الدوريات في منطقة الاختصاص، وزيادة ضبط المشبوهين.

إضافة إلى برنامج «ملفات معلومة» الذي يهدف إلى دراسة الملفات المجهولة من حيث أسلوب الجريمة وكيفية ارتكابها ووقت تنفيذها، ما أدى إلى عدم وجود قضايا مجهولة مقلقة.

كما اطلع على إنجازات برنامج «استعداد» الخاص بتأهيل مسؤولي الدوريات الأمنية من خلال المحاضرات والتوجيهات التي تقدم لهم من قبل الضباط وصف الضباط في المركز من ذوي الخبرة والكفاءة العالية قبل الانطلاق إلى العمل، بهدف إتقان عمل الدورية وتغطية منطقة الاختصاص بصورة احترافية.

الجانب المروري

واستمع اللواء عبدالله خليفة المري إلى شرح حول إحصائية الحوادث المرورية في منطقة اختصاص القصيص، التي أظهرت وجود انخفاض في معدل البلاغات المرورية بنسبة 14.3% في العام 2017، مقارنة بالعام 2016.

إضافة إلى انخفاض في معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 27.7% في العام 2017، مقارنة بالعام 2016، وانخفاض الإصابات الناتجة عنها في العام 2017 بنسبة 29.8%، مقارنة بالعام 2016، وانخفاض في معدل حوادث الدهس بنسبة 25% في العام 2017، مقارنة بالعام 2016.

إسعاد المتعاملين

كما اطلع على إحصاءات قسم إسعاد المتعاملين، حيث سجل مركز شرطة القصيص 72728 معاملة في العام 2017، منها 37495 معاملة ذكية، بينما سجل المركز 68140 معاملة في العام 2016، منها 12474 معاملة ذكية، وحقق المركز نسبة رضا العملاء بلغت 91.7 %، فيما بلغت نسبة رضا الموظفين أكثر من 90%.

أهداف

تهدف قاعة «الديلي بريف» إلى تطوير أساليب العمل الميداني، معتمدة على التعليم المستمر، وتحديثها وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين، إلى جانب تعزيز التواصل مع الموارد البشرية ومنظومة العمل من أجل خفض معدل الجريمة والحوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها.