«طرق دبي» توفر مركبة لنقل مرضى الغسيل الكلوي في حتا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات عن توفير مركبة «فان» لمستشفى حتا، أحد المستشفيات الحكومية في دبي.

وذلك لنقل سكان منطقة حتا ممن يحتاجون إلى عمليات الغسيل الكلوي في دبي. وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة تعاون استراتيجية مع شركة الفطيم للسيارات وشركة قرقاش، في إطار تنفيذ توجيهات حكومة دبي الرشيدة بتوفير التنمية الشاملة لمنطقة حتا، ومواكبة الهيئة لمبادرات عام زايد وعام الخير وضمن مبادرة «محفظة الهيئة للخير» من ناحية، وتقديم خدمة تحقق راحة وسعادة سكان المنطقة من ناحية أخرى.

وقام الدكتور يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي والنائب الأول للجنة العليا لمحفظة الهيئة للخير، بتسليم المركبة إلى هيئة الصحة في دبي خلال حفل خاص أقيم في مبنى هيئة الطرق والمواصلات الرئيس حضره عدد من المعنيين.

وأشار آل علي إلى أن هذه المبادرة تنطلق من المسؤولية المجتمعية للهيئة الساعية دوماً لتحقيق سعادة المجتمع على مختلف الأصعدة، حيث تعمل باستمرار على رصد ومعرفة احتياجات سكان إمارة دبي والوقوف على متطلباتهم، والجانب الإنساني يُعد أحد التوجهات الاستراتيجية في نهج الهيئة ورؤيتها وغاياتها.

وأكد أهمية الشراكة مع شركة الفطيم وشركة قرقاش، وبين أن الهيئة تحرص دوماً على توطيد علاقتها بشركائها الرئيسين في القطاع الخاص، والتعاون معهم يأتي ضمن سلسلة من الخطط الطموحة في دعم الجوانب الخيرية والإنسانية انطلاقاً من القيم النبيلة لمجتمع دولة الإمارات التي تعلي روح المسؤولية المجتمعية وروح التعاضد والتعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته كافة.