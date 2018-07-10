5 مراكز للتدريب الصيفي في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

انطلقت في القيادة العامة لشرطة دبي الدورات والبرامج الصيفية التي ينظمها مجلس شرطة دبي الطلابي في إدارة التدريب الدولي تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة..ابتكار وقيادة»، في 5 مراكز تدريبية متخصصة، وهي الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، مركز شرطة القصيص، مركز شرطة الراشدية، مركز شرطة حتا.

ومركز شرطة البرشاء، وتستمر حتى الثاني من شهر أغسطس للذكور والإناث من عمر 12 وحتى 18 عاماً ممن اجتازوا الفحوصات الطبية بنجاح.

وقالت الأستاذة حمدة الحمادي المنسق العام للدورات الصيفية: إن الدورات هذا العام تشتمل على تعلم الفروسية، الغوص، الموسيقى، فن الإلقاء، التصوير، الصداقة الإيجابية، القيادة، التطوع، الولاء، التعايش، التسامح، تدريب المشاة، الحس الأمني، وضابط المستقبل، وهي دورات حرصت شرطة دبي على اختيارها بعناية.