«مواصلات الإمارات» تحسن كفاءتها بخدمات رقمية

المصدر: دبي-البيان

أعلنت مواصلات الإمارات أنها ستستخدم تطبيقات سحابة أوراكل (Oracle) لتحقيق تحول رقمي كبير في جميع عملياتها الأساسية.

وستساعد هذه المبادرة مواصلات الإمارات على تقديم خدمات جديدة مبتكرة تمكنها من خلق مصادر إضافية للإيرادات، وتوفير خدمة عملاء متفوقة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ومن جهتها، قالت فريـال توكل المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة في مواصلات الإمارات: «يشهد قطاع النقل في دولة الإمارات نمواً مستداماً على خلفية الأنشطة الاقتصادية الواعدة، ويتجلى ذلك في تطوير البنية التحتية وتوسيع الاستثمارات الحكومية وازدهار القطاع الخاص، وتحقق هذه التغيرات العديد من فرص النمو لمواصلات الإمارات.

وباستخدام أحدث التقنيات السحابية لتعزيز التوسع وتقديم خدمات لا مثيل لها لعملائنا، أصبحنا نمتلك مزايا تنافسية هائلة». وأضافت توكل: «اخترنا التعاون مع «Oracle» لدعم عملية تحولنا الرقمي إلى شركة تتمحور أعمالها حول الخدمات وترسيخ مكانة مواصلات الإمارات بصفتها الشريك المفضل في مجال النقل والخدمات اللوجستية للقطاعين العام والخاص في دولة الإمارات.

وهذه خطوتنا الأولى نحو تطبيق خريطة طريق أكثر تفصيلاً للتحول الرقمي ستؤدي في المحصلة إلى استكشاف سبل تطبيق التقنيات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لمساعدتنا في تحقيق نمو مستدام».

واعتماداً على تطبيقات سحابة ذات الإمكانيات الشاملة والمتكاملة سيتمكن فريق القيادة في مواصلات الإمارات من تعزيز مرونة تسيير الأعمال مع تخفيض التكلفة.