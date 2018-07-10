الإمارات تعرض تجربتها البيئية في «أسبوع الاستدامة» بسنغافورة

المصدر: دبي ـ البيان

شارك وفد دولة الإمارات برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، في فعاليات «أسبوع الاستدامة الحضري» المقام في سنغافورة في الفترة من 8 إلى 11 يوليو الجاري، إلى جانب عدد من الخبراء والمسؤولين العالميين في الجلسة الحوارية الرئيسية لفعاليات قمة البيئة النظيفة.

حيث استعرض تجربة الإمارات وخطواتها الناجحة ودورها البارز عالمياً في جهود تحقيق الاستدامة والتعامل مع تداعيات التغير المناخي والحفاظ على البيئة.

ويمثل أسبوع الاستدامة الحضري الذي تنظمه سنغافورة، مظلة عامة سنوية تشمل إقامة عدد من الفعاليات المتخصصة في القطاع البيئي والاستدامة، ومنها قمة البيئة النظيفة، وأسبوع سنغافورة الدولي للمياه، وقمة المدن العالمية. وتناقش فعالياته الأوضاع البيئية الراهنة ومتطلبات تحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات البيئية كافة، وآليات الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها وتوظيف أحدث التقنيات لتحقيق هذا الهدف.

كما تشمل الفعاليات المقامة تحت مظلة الأسبوع، مؤتمر «أسبوع المناخ لدول آسيا والمحيط الهادئ» والذي يستعرض المساهمات الوطنية المحددة للدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ.

وسيعقد الزيودي لقاءات ثنائية تستهدف تعزيز التعاون بين الدولة والدول الأخرى والمنظمات العالمية، وتنسيق الجهود لتحقيق الاستدامة والحفاظ على موارد الطبيعة، ومنها لقاء ثنائي مع لورانس وونج وزير التنمية الوطنية والوزير الثاني للمالية والوزير المكلف بملف الأمن الغذائي في سنغافورة، وباتريسيا اسبينوزا، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.