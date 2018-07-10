إطلاق نظام «مهاراتي» للتدريب الصحي الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نظام «مهاراتي» للتدريب الصحي الإلكتروني في مركز التدريب والتطوير بالشارقة، بحضور عوض صغيّر الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة.

والدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، والدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، والدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وصقر غانم الحميري مدير مركز التدريب والتطوير وعدنان الريامي مدير إدارة الموارد البشرية وفريق عمل المشروع.

معايير

ويمثل نظام «مهاراتي» منصة ذكية موحدة للتعلم الإلكتروني ودعم الموارد التعليمية وفق أعلى المعايير العالمية. من خلال أتمتة إدارة الدورات التدريبية انطلاقاً من قياس الاحتياجات التدريبية التطويرية الفردية والمؤسسية، مروراً بالتسجيل والتخطيط وإدارة الحضور والغياب وإصدار الشهادات وتقييم مستوى البرامج.

هذا بالإضافة إلى توفير منصة تعلم الكتروني مما يسمح بإضافة برامج تدريب الكترونية وطرح برامج مدمجة وإدارة موارد التعلم الالكتروني. حيث يتضمن محتوى التعلم الإلكتروني، الدورات التي تم تطويرها داخليًا والمصممة خصيصًا لموظفي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالإضافة للمحتوى المشترك بالتنسيق مع شركاء عالميين في القطاع الأكاديمي والتدريبي.

باقة

وأكد عوض صغيّر الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة أن مركز التدريب والتطوير يعتبر جزءاً من مشروع حضاري ضمن باقة مبادرات وطنية تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية في الدولة وفقاً لأرقى المعايير العالمية، بما يضمن تأهيلاً مستمراً للكوادر الطبية والإدارية ومواكبة أفضل الممارسات الصحية عالمياً بهدف الارتقاء بمستوى الجودة والتميز والخدمات.

وتوفير مصادر معتمدة عالمية في التدريب والمعرفة، وتعزيز جاذبية المهن الصحية، وذلك وفق استراتيجية الوزارة الرامية لتطوير نظم المعلومات الصحية وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية وتطوير التكنولوجيا المناسبة لإدارة النظام الصحي وتحسين نتائج مؤشر التحول الذكي و جودة الرعاية الصحية من أجل مجتمع سعيد.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في استقطاب برامج التدريب الصحي المتميزة والمعتمدة عالمياً، والتي تساهم في رفع كفاءة وجودة الأداء لدى الكوادر الطبية والتمريضية الموظفين.