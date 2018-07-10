وزيرة جيبوتية تشيد بدور الإمارات الإنساني في بلادها

المصدر: جيبوتي - وام

أشادت منى عثمان آذن وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية في جمهورية جيبوتي بالدور الاجتماعي لدولة الإمارات وتأثيراتها الإيجابية المختلفة على الحياة الاجتماعية للعديد من الأسر الجيبوتية الفقيرة.

وقالت منى عثمان، خلال استقبالها في مكتبها الدكتور عبدالله بن عبود النقبي قنصل عام دولة الإمارات في جيبوتي، إن بلادها تعوّل كثيرا على دعم الإمارات لمجموعة من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة كالمشاريع الخاصة بمساعدة الأطفال وتعزيز مكانة المرأة الجيبوتية ورعاية كبار السن.

واستعرض الطرفان عدداً من المواضيع والقضايا السياسية والإقليمية، كما تطرقا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين خصوصا في المجال الاجتماعي.

وخلال اللقاء أثنت الوزيرة على الدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات بجمهورية جيبوتي في المجال الاجتماعي والذي يتمثل في المساعدات الإنسانية المقدمة من طرف الجمعيات الخيرية التابعة للدولة.