شرطة رأس الخيمة تكرّم منقذي طفل احتجز داخل مركبة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كرّم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، النقيب عبد الرحمن محمد إبراهيم الصرومي مدير فرع الخدمات المساندة بالعمليات المركزية، وملازم أول ناصر محمد النوى، وأحمد عبد الله أوحيد الشميلي، وذلك نظير مبادرتهم الإيجابية في إنقاذ حياة طفل عربي لم يتجاوز العامين بعد، كان محتجزاً داخل مركبة في منطقة شمل برأس الخيمة.

وثمن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، شعور المكرمين المطلق بالمسؤولية المجتمعية والانسانية اتجاه أفراد المجتمع باختلاف أعراقهم وأجناسهم وتعدد ثقافاتهم، مؤكداً أن هذا التكريم هو تقدير لشعورهم النبيل والإنساني في إنقاذ حياة طفل من خطر الاختناق، أو التعرض للموت، مثمناً عمق إحساسهم بالمسؤولية المجتمعية كمواطنين، واستعدادهم لتقديم الدعم والعون الإنساني لأفراد الجمهور.