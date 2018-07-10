بلدية العين تعتمد 99 نموذجاً لإضافات الملاحق السكنية

المصدر: العين - داوود محمد

اعتمدت بلدية العين 99 نموذجاً لمختلف الإضافات للملاحق السكنية، تختصر كثيراً من الوقت والجهد والتكلفة على الملاك والاستشاريين، كما تحقق رغبات المواطنين في تطوير مساكنهم، وبما يلبي احتياجاتهم الأسرية في سكن لائق ومريح.

وأشار المهندس فهد الصوافي، من إدارة تخطيط المدن والمساحة، إلى أهمية تبسيط إجراءات التنفيذ، وأن المشروع هو أحد مبادرات قطاع تخطيط المدن والمساحة ببلدية مدينة العين للإسهام ولو بجزء بسيط في إسعاد أفراد المجتمع، وقال إن الفئات المستهدفة من المشروع هي جميع ملاك السكن الخاص والمساكن الشعبية لهم حق اختيار أي نموذج يرونه مناسباً.

كما يمكن الوصول للنماذج من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية، حيث يتوفر 26 نموذجاً لملحق المجلس الخارجي، بمساحات مختلفة، وباستطاعة المواطن اختيار النموذج المناسب له، والتواصل مباشرة مع مكتب الاستشارات الهندسية المصمم للنموذج.

وأوضح أنه من منطلق الحرص على خدمة المواطنين واختصار الوقت وتبسيط الإجراءات، ومن خلال قاعدة بيانات، فإن أغلب الإضافات المطلوبة على مساكن المواطنين هي إضافات المجالس الخارجية أو المطابخ الخارجية، أو غرف للعمالة المساعدة، وبعض المرافق الخدمية.

نماذج

وأضاف أن النماذج المعتمدة حالياً عبارة عن ملاحق ضيافة، ومجالس خارجية، وملاحق خدمات، ومطابخ، وملاحق رياضية، ونماذج لمخازن، وغرفة حارس أو سائق، وغرفة كهرباء، وجميعها معتمدة وفق قانون تنظيم البناء ولائحته التنفيذية، وبمعايير فنية مدروسة، وكذلك تم الاتفاق مع المكاتب لتوحيد الشروط والأحكام لتقديم هذه الخدمة بمعايير محددة وواضحة تحفظ حقوق المواطن والاستشاري على حد سواء.

تشجيع

كما أكد أن أهداف المشروع تسعى إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين، من خلال توفير مخططات نموذجية بمساحات مدروسة لخدمة المواطنين، والتشجيع على البناء بترخيص لمنع مخالفات البناء، والإسهام في تقليل الأعباء على المواطن من خلال تحديد أتعاب الاستشاري لمرحلة الإشراف على التنفيذ بشكل واضح، وبأسعار معقولة جداً، مقارنة بالأسعار الموجودة في السوق، ومتناسبة مع حجم هذه المشاريع.