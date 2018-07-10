حمدان بن زايد:خطوة تعكس عمق الرؤية الحكيمة

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أن قرار زيادة مدة الخدمة الوطنية لتصبح 16 شهراً، يعكس عمق الرؤية الحكيمة والاستراتيجية لقيادة الدولة وخطوة من شأنها الحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته، لافتاً سموه إلى أن الخدمة الوطنية تمثل حائطاً منيعاً يحمي الدولة داخلياً وخارجياً.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات «وام» عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن سموه قوله: «لمسنا بكل فخر واعتزاز تفاعل أبناء الوطن مع قرار زيادة مدة الخدمة الوطنية لتصبح 16 شهراً، قرار يعكس عمق الرؤية الحكيمة والاستراتيجية لقيادة الدولة وخطوة من شأنها الحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته».

وأضاف سموه: «الخدمة الوطنية تمثل حائطاً منيعاً يحمي الدولة داخلياً وخارجياً وهي مدرسة متكاملة لتربية جيل حريص على دينه ووطنه وقيمه فالأوطان تُبنى بهمة وعزيمة وسواعد أبنائها المخلصين».