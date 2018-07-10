وزارة الصحة تعيد تأهيل المرضى بتقنيات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

تعتزم وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطبيق تقنية إعادة التأهيل الافتراضي VR في العلاج الطبيعي لمرضى الجلطة الدماغية واضطراب التوازن واضطرابات النمو عند الأطفال والشلل الدماغي ومتلازمة باركنسون وغيرها، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات صحية تنافسية محلياً وعالمياً.

وتستند تقنية إعادة التأهيل الافتراضي VR إلى محاكاة العالم الافتراضي ليلائم تحقيق العديد من المتطلبات للتدخل الفعال لتحقيق أعلى مستوى بأفضل النتائج باستخدام وحدة تحكم ألعاب الفيديو، إضافة إلى جهاز الاستشعار الحركي، وقد أثبتت الدراسات العلمية كفاءة هذه التقنية المبتكرة في إعادة تأهيل المرضى، وحتى في علاج كثير من الحالات.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، حرص الوزارة على دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية في إطار استشراف مستقبل الرعاية الصحية، وابتكار مسارات وحلول استباقية لتعزيز سعادة المرضى، وتحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة نحو توفير الصحة الجيدة والرفاه، وفق توجيهات القيادة الرشيدة لريادة المستقبل.

وعلى صعيد علاج الجلطة الدماغية يقوم نظام الواقع الافتراضي (VR) بتقييم وتعزيز الأداء الحركي في الأطراف العليا المتأثرة من السكتة الدماغي، إضافة إلى نظام التدريب الحركي على جهاز المشي لإعادة تأهيل نمط المشي الصحيح ما بعد السكتة الدماغية. وأما في مجال اضطراب التوازن، يمثل الواقع الافتراضي بديلاً آمناً وفعالاً للعلاج التقليدي لتحسين التوازن الثابت لمن يعانون من اضطرابات التوازن. وأفاد المرضى بأنهم قد استمتعوا أثناء العلاج الافتراضي دون المعاناة من آثار جانبية، ما يزيد من التحفيز ومستوى الالتزام بالعلاج.

كما تستخدم هذه التقنية في علاج اضطرابات النمو عند الأطفال من ناحية ظهور تطورات إيجابية في كل من قدرات الأداء المدركة والرضا عن الأداء، فيما يتعلق بالمجالات الخاصة بالأنشطة اليومية وزيادة القدرة على اللعب والأنشطة الاجتماعية التي لم يستطيعوا المشاركة بها مسبقاً. فيما يساعد العلاج الافتراضي مرضى الشلل الدماغي على إعادة تنظيم الدماغ والقدرة الحركية والمهارات الإدراكية البصرية، إضافة إلى المشاركة الاجتماعية والعوامل الشخصية، بينما أثبتت هذه التقنية في حالة متلازمة باركنسون ظهور تحسن ملحوظ في المهارات الحركية والقدرات الوظيفية ونوعية الحياة وتوازن المرضى، خصوصاً في المتطلبات الحركية اليومية الخاصة بتعدي العقبات المسارية.