«إسلامية دبي» تصدر العدد 36 من «دبي صن»

المصدر: دبي - البيان

أصدرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي العدد 36 من مجلة «دبي صن» باللغة الإنجليزية، وهي دورية ثقافية إسلامية اجتماعية، تعنى بالثقافة الإسلامية والمعرفة، في ضوء رسالة الدائرة الرامية إلى «نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية، وتنمية العمل الخيري، وعمارة المساجد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية».

وقد أسفر العدد الجديد عن بعض الموضوعات ذات الأثر في حياة الفرد والأسرة والمجتمع، كـ«خطوات نشطة نحو السلام العالمي» و«دور الوسائط المتعددة وتكنولوجيا الاتصال» و«مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية» و«عجائب الفن الإسلامي»، و«الزكاة العقارية» و«فتاوى».

وكانت إدارة الاتصال والتسويق في الدائرة عمدت إلى الإفادة من بعض الكتّاب والأكاديميين المتخصصين في مجالاتهم المعرفية، من أجل تقديم الخلاصات النافعة، والأفكار والدراسات المفيدة.