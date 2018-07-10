شرطة الشارقة تعزّز التعاون مع الاتحاد الدولي للمؤرخين للتنمية

استقبل العقيد علي الكي الحمودي نائب مدير معهد التدريب بالقيادة العامة لشرطة الشارقة مؤخراً بمقر المعهد، وفداً من الاتحاد الدولي للمؤرخين للتنمية والثقافة والعلوم، برئاسة الدكتورة حصة الغريب رئيس مركز كامبريدج لندن للتدريب، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز مجالات التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين كلا الجانبين.

ورحّب العقيد علي الحمودي بالوفد الزائر معرباً عن سعادته بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار تأكيد، وتعزيز أطر التواصل مع المراكز التدريبية، وبيوت الخبرة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة الشارقة وتواكب توجهات الحكومة بما يحقق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، وقدم مدير فرع التدريب التخصصي شرحاً تفصيلياً حول آليات العمل والهيكل التنظيمي، وإستراتيجية المعهد. الشارقة - البيان

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