«الرؤية التنموية للشيخ زايد» محاضرة في مركز الإمارات للدراسات غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

ينظّم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في إطار أنشطته العلمية والبحثية الثرية، وحرصه على مناقشة القضايا التي تخدم المجتمع، محاضرة بعنوان: «الرؤية التنموية للمغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه»، يُلقيها زكي أنور نسيبة وزير دولة، وذلك في الساعة السابعة والنصف من مساء غدٍ الأربعاء، في «قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، في مقر المركز بأبوظبي، والدعوة عامة.

وتأتي المحاضرة، في إطار تفاعل «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، مع مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2018 «عام زايد»، تخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وهب حياته لخدمة الوطن ورفعته.

ويستعرض زكي نسيبة، في محاضرته، الرؤيةَ المستقبلية الرائدة والمستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي بدأت خطواتها الأولى مع تولِّي المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رئاسة الدولة، والتي واصلت القيادة الرشيدة مسيرتها، لتحتلَّ بذلك دولة الإمارات في الوقت الحاضر، مركزاً متقدماً ورائداً في مجال التطوُّر.

وتشمل المحاضرة شرحاً مستفيضاً لأبعاد الرؤية التنموية، التي اشتملت على الطموحات العملاقة للمغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد، والتنمية التحويلية التي تؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية في حياة المجتمع ومسار التاريخ، ومنهجية التنمية المتطوِّرة للتخطيط، والإدارة والحوكمة، والتنمية المُستدامة والبيئة، وإنسانية الشيخ زايد بن سلطان، وختاماً، أهمية رأس المال البشري في هذه المسيرة الرائدة.