«مايكروسوفت» تدعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

بدأت شركة مايكروسوفت دوراتها التدريبية في أول مخيم صيفي خاص بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهي مبادرة فريدة تهدف إلى تطوير آليات تعمل على تطبيق استراتيجية الإمارات لتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف جعل الدولة رائدة في تبني هذه التقنية عبر مختلف القطاعات الحيوية.

وقد أعلن عن مبادرة فريدة من نوعها لدعم نقل المعرفة وبناء جيل قادر على تبني التكنولوجيا المتقدمة، وكذلك تطوير حلول قادرة على مواجهة مختلف التحديات المستقبلية، ويهدف المخيم إلى تعزيز مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطوير قدرات الشباب والموظفين الحكوميين في هذا المجال.

بدأت شركة مايكروسوفت، بالتعاون مع شريكها التعليمي «Solutions Koenig»، دوراتها التدريبية في مركز دبي لطاقة المستقبل، الذي استضافته مؤسسة دبي للمستقبل في أبراج الإمارات، وتنقسم ورش العمل التي ستستمر من 8 إلى 12 يوليو على قسمين، حيث يركز القسم الأول الذي يعقد في الفترة الصباحية على تغطية أساسيات الذكاء الاصطناعي لأولئك الذين ليس لديهم خبرة في عمليات الترميز، بينما يركز القسم الثاني على عقد جلسات في الفترة المسائية مخصصة للمتعلمين المتقدمين تشمل تطبيق سيناريوهات الترميز والتعلم الآلي.