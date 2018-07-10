«الإحسان الخيرية» بعجمان تنفّذ حج البدل لـ2500 شخص

المصدر: عجمان - وام

أنهت جمعية الإحسان الخيرية بعجمان كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع حج البدل للعام السادس على التوالي ابتداءً من 15 شوال حتى 8 ذي الحجة من العام الجاري.

وقال الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي، الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية بعجمان، خلال لقاء إعلامي عقده في مجلسه بمنطقة الرميلة بعجمان، إنه سيتم التكفل بحج 2500 حاج إلى البقاع المقدسة ضمن حملة «حقق لهم أمنية»، والتي تندرج ضمن مظلة وزارة تنمية المجتمع ومرخصة بصفة رسمية لتنفيذها، والتي تقام عن المريض أو العاجز أو المتوفى «للحالة الواحدة».

وكشف الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي أنه تم زيادة عدد الحجاج بـ300 حاج مقارنة بالعام الماضي والتي استهدفت 2200 حاج، مشيراً إلى أن الجمعية ستقوم بعد الانتهاء من تأدية مناسك الحج بالتواصل مع المحسنين الذين ساهموا في حج البدل لإعطائهم شهادة إثبات إتمام مناسك الحج تكون موقعة من شاهدي عدل ومصدقة بختم جمعية الإحسان الخيرية في عجمان.

من جانب آخر أكد الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي البدء في تنفيذ الحملة الصيفية التي تستهدف 100 أسرة متعففة ومعوزة ومن المكفولين لدى الجمعية بتوزيع عدد من الأجهزة الإلكترونية مثل المكيفات والثلاجات لإعانتهم خلال فترة الصيف والتي ستمتد على مدار شهرين.

تميز

حصل مختبر المجمع الطبي التابع لجمعية الإحسان الخيرية على شهادة الاعتماد من كلية المختبرات الأميركية بناءً على التقييم الفني للمواصفات القياسية الدولية، وذلك بعد إجراء تقيم شامل للتأكد من إتمام متطلبات معايير الجودة والسلامة والمراجعة الدورية للإجراءات المتبعة والنواحي التشغيلية والإدارية.