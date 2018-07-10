«بريد الإمارات» تنظم حملات للتبرع بالدم

المصدر: دبي - البيان

نظمت مجموعة بريد الإمارات المزود الرائد للخدمات البريدية وحلول التوصيل السريع في الدولة عدة حملات للتبرع بالدم بمقر بريد أبوظبي المركزي وبريد الشارقة المركزي وبريد عجمان المركزي وبريد الفجيرة المركزي وبريد رأس الخيمة المركزي في الفترة من 02 يوليو إلى 11 يوليو الحالي.

حيث وجدت الحملات تجاوباً كبيراً من موظفي ومتعاملي بريد الإمارات وبالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم والأبحاث – التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتهدف حملات التبرع بالدم إلى تعزيز القيم الثابتة التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، منها تقديم العون لأصحاب الحاجة وترسيخ مبادئ التطوع والتكاتف والتعاون لمساعدة الآخرين.

مبادرة

وفي هذا الصدد قال عبيد محمد القطامي المدير التنفيذي التجاري بالوكالة لمجموعة بريد الإمارات: «تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو خدمة المجتمع والتفاعل مع قضاياه، وبناءً على الدور المهم الذي لعبته مجموعة بريد الإمارات في دعم المجتمع على مختلف الأصعدة من خلال إطلاقها لمبادرات متميزة وتعاونها المستمر لتقديم مساهمات تطال جميع الفئات تأتي مشاركتنا في مبادرة (دمي لوطني) بتنظيم هذه الحملة».